Украинский боксер намерен завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Миронец

Украинский супертяж Богдан Миронец (10–1, 5 КО) рассказал о сотрудничестве с американской промоутерской компанией, а также поделился мнением о своих планах и перспективах:

– Богдан, в конце августа ты заключил соглашение с американским промоушеном DMG Boxing. Как они вышли на тебя?

– Да, я подписал контракт с промоутерской компанией DMG Boxing. Я вышел на них через своего менеджера Адама Нобл-Форси – он был с ними знаком. В общем, наше первое знакомство произошло тогда, когда они предложили мне бой против своего боксера. Мы тогда согласились, но позже они передумали. Вместо этого предложили мне сотрудничество.

– Чего ожидаешь от сотрудничества с ними?

– Я надеюсь, что они предоставят мне платформу, которой мне ранее не хватало. Хочу чаще выходить на ринг, подниматься в рейтингах и делать всё возможное, чтобы приблизиться к боям за чемпионские титулы.

– Какие цели ты ставишь перед собой на этом новом этапе карьеры?

– Моя цель – стать чемпионом мира. И сейчас у меня наконец-то есть четкий путь к этой цели. Если раньше я просто тренировался и верил в себя, то теперь у меня есть платформа, которая реально может помочь мне достичь этого, – уверен Миронец.

Миронец провел 11 боев на профессиональном ринге, в которых одержал десять побед. В декабре прошлого года украинец стал автором громкой сенсации – в статусе андердога одолел кубинца Хосе Лардуэта в титульном поединке.

sport.ua