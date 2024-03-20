Майами. Четыре украинки примут участие в парной сетке турнира

На соревнованиях в США состоялась жеребьёвка в парном разряде

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Мари Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания)

Надежда Киченок/У Фансень (Украина/Китайский Тайбэй) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия)

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина/Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США)

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