Криськив и Бондаренко объяснили причины отсутствия в олимпийской сборной Украины

Игроки Шахтера Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко не полетели с олимпийской сборной в Японию, чтобы за время международной паузы восстановиться от травм.

Об этом футболисты рассказали в комментарии для «ТаТоТаке».

«Так выходит, что я сыграл 4 игры за 12 дней. И во втором тайме с Карпатами почувствовал икроножную мышцу. Поехал на МРТ. Диагноз : отек с повреждением. Сейчас — в Киеве, восстанавливаюсь с реабилитологом», — сказал Криськив. «Довольно давно чувствую боли в спине. Сейчас вот воспалилось больше, чем всегда. Приняли решение: что если из-за эту проблему я не смогу играть на 100 процентов — надо залечить во время паузы.Матч с Карпатами показал, что боль мешает.Команда получила несколько выходных, а я ежедневно прохожу процедуры. Добавлю, что у меня очень теплые отношения с тренерским штабом олимпийской сборной. Если бы я был готов — поехал бы с командой с большим удовольствием», — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, что кроме Дмитрия и Артема, в заявке олимпийской сборной на товарищеский матч против Японии также отсутствуют Максим Хлань, Борис Крушинский, Евгений Пастух и Николай Михайленко.

Накануне стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки группового этапа О. Жеребьевка состоится сегодня, 20 марта. в 21:00.

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