Палмейрас – Аль-Ахли: Известны стартовые составы на матч Клубного чемпионата мира

Сегодня, 19 июня, состоится матч "Палмейрас" – "Аль-Ахли" в рамках второго тура группового этапа КЧМ.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
"Палмейрас":
"Аль-Ахли":
Сегодня, 19 июня, состоится матч "Палмейрас" – "Аль-Ахли" в рамках второго тура группового этапа КЧМ.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
"Палмейрас":
"Аль-Ахли":
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