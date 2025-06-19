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Футбол

Палмейрас – Аль-Ахли: Известны стартовые составы на матч Клубного чемпионата мира

Палмейрас - Аль-Ахли: Известны стартовые составы на матч Клубного чемпионата мира

    • Сегодня, 19 июня, состоится матч "Палмейрас" – "Аль-Ахли" в рамках второго тура группового этапа КЧМ.

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    • Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:

    "Палмейрас":

    "Аль-Ахли":

    www.ua-football.com

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