Выставка Формулы 1 откроется в Торонто

Продолжаются мировые гастроли официальной выставки Формулы 1. После Мадрида и Вены следующим городом, который примет F1 Exhibition, станет канадский Торонто.

Экспозиция выставки займёт шесть залов площадью 1850 квадратных метров. Посетители познакомятся с наиболее важными моментами истории чемпионата мира, с технической стороной высшей лиги автоспорта, а также с тем, как может развиваться Формула 1 в будущем. Например, среди экспонатов есть обгоревшие остатки машины Haas Романа Грожана с Гран При Бахрейна 2020 года.

Выставка откроется 3 мая, а первые билеты поступят в продажу 26 марта.

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