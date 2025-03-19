Зак Браун считает, что Ферстаппен перейдёт в Mercedes

Зак Браун считает, что Макс Ферстаппен проводит свой последний сезон в Red Bull Racing. По мнению руководителя McLaren, в 2026-м четырёхкратный чемпион мира продолжит карьеру в Mercedes.

Зак Браун: «Я думаю, что Макс уйдёт из команды в конце года. Весьма вероятно, что он перейдёт в Mercedes.

Ходили разговоры об Aston Martin после того, как к ним присоединился Эдриан Ньюи. Но как бы ни был хорош Эдриан, а он действительно величайший из всех, одного человека для успеха недостаточно – вокруг гонщика должна быть команда.

Если бы я делал ставки, то поставил бы на Mercedes. За последние десять лет они выиграли титул семь или восемь раз, а в прошлом году одержали пять побед. Эта команда выступает стабильно, и мы знаем, что Макс нравится Тото Вольффу. Кроме того, мы все считаем, что Mercedes High Performance Powertrains лучше всего будет готова к переходу на новые двигатели в следующем году».

Источник