Челси хочет подписать одного из лидеров Ноттингема

"Челси" заинтересован в подписании одного из лидеров "Ноттингем Форест", который является выпускником их академии.

Согласно информации от журналиста Грэма Бэйли из издания TBR Football, руководство "синих" работает над подписанием 28-летнего Ола Айны. В течение последних недель скауты "Челси" внимательно следили за его выступлениями. Согласно данным сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

"Ноттингем" пытается подписать с ним новый долгосрочный контракт, поскольку нынешнее соглашение нигерийского защитника с "лесниками" действует до конца сезона, хотя они имеют возможность активировать опцию автоматического продления сотрудничества еще на один год. Напомним, что летом 2019 года "Челси" продал Ола Айну почти за 10 миллионов евро в "Торино".

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В этом сезоне Ола Айна провел 30 матчей за "Ноттингем" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. За ним также следит "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и ряд клубов из Саудовской Аравии.

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