“Изменилась сама природа игры”. Тони Надаль предложил изменить размеры ракеток в теннисе

В интервью французской газете Le Monde, опубликованном в понедельник, Тони Надаль предложил ряд изменений, которые бы он рекомендовал теннисным руководителям, отдав приоритет идее «замедлить движение мяча».



«В теннисе размер сетки является неизменным, тогда как средний рост игроков на корте вырос с 1,75 м в мои времена до 1,90 м сегодня. И они также стали еще мощнее. Я предлагаю уменьшить размер ракеток. Потому что изменилась сама природа игры, – говорит Надаль. – Вы можете себе представить футбольный матч, который начинается с пенальти? Это было бы немного абсурдно. Но именно это происходит в теннисе, потому что подачи становится все труднее возвращать (…) Против такого игрока, как Джованни Мпетши Перрикар, который подает вторые мячи со скоростью 220 км/ч, невозможно выстроить тактику – остается только переждать этот ураган».

Тони призывает теннис принять меры, подобные тем, которые произошли в футболе в 1990-х годах, когда вратарю было запрещено ловить пас рукой. Он также считает, что молодые игроки сейчас переходят на падл-теннис, так как этот вид спорта легче в освоении.

«Когда я сегодня смотрю матч и кто-то просит у меня тактического совета, я не знаю, что сказать, кроме «надо бить сильнее», – сетует Тони Надаль, говоря в интервью о французском женском теннисе.

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