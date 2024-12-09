Льюис Хэмилтон: Я хотел насладиться моментом

В Абу-Даби Льюис Хэмилтон провёл последнюю гонку за команду Mercedes, с которой выиграл шесть титулов чемпиона мира. В 2025-м британский гонщик продолжит карьеру в Ferrari, а после финиша гонки на трассе Яс-Марина поделился своими эмоциями.

Льюис Хэмилтон (4-й): «Сложная гонка, но я получил удовольствие. На первых кругах мне пришлось выжидать, поскольку на шинах Hard было сложно добиться прогресса. Но было здорово прорываться наверх через пелотон на шинах Medium. Просто потрясающе финишировать четвёртым после старта с шестнадцатой позиции. Я очень доволен тем, как прошёл вечер, и как машина отлично управлялась. Определённо хороший способ завершить наше сотрудничество!

После клетчатого флага я сосредоточился на том, чтобы принять происходящее, поскольку это был мой последний раз в кокпите Mercedes. Я хотел запомнить эмоции и насладиться моментом. Я сидел и вспоминал обо всём, чего мы достигли вместе, все наши подъемы и спады, наш успех. Я не могу передать, насколько сильно буду скучать по команде. Я работал с ними каждый день последние 12 лет, и между нами столько любви. Она никуда не исчезнет независимо от того, что в следующем году мы будем бороться друг против друга на трассе».

Джордж Расселл (5-й): «Льюис провёл потрясающую гонку, поэтому я хочу сказать ему огромное спасибо. Он был не только невероятным напарником, но и примером для подражания, когда я гонялся в картинге и младших сериях. Льюис не только лучший гонщик всех времён, но и пример, к которому должен стремиться каждый гонщик. Я желаю ему успехов в следующей главе его карьеры и жду борьбу с ним на трассе.

Сегодня у меня не было темпа, чтобы побороться за большее, чем четвёртое место. На протяжении всего уик-энда у меня не было скорости – жаль именно так закончить сезон. Нужно разобраться в причинах.

Тем не менее, в этом сезоне было много позитивного. Мы вновь побеждали в гонках и делали это заслуженно. Команда знает, что должна приложить больше усилий, чтобы бороться за титулы, и мы полны решимости добиться прогресса в следующем году.

Наконец, поздравляю McLaren с победой в Кубке конструкторов. Они были достойными соперниками на протяжении всего сезона и заслужили победу».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы двенадцать лет провели с Льюисом. Это не только самое продолжительное сотрудничество гонщика с командой, но и самое успешное. Отношения на протяжении стольких лет создают связь, доверие и общие ценности, которые редко встречаются в наши дни. Мы навсегда сохраним воспоминания об этом в наших сердцах, и лично я буду беречь их вечно.

Мы знали, что как бы ни закончилась последняя гонка, она никак не повлияет на наше наследие, но мы всё равно хотели закончить её высоким результатом. Я рад, что нам это удалось. Льюис всегда будет частью нашей семьи, и в моменты, когда не мы будем побеждать на трассе, мы хотим, чтобы это был Льюис».

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