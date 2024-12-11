Пол Арон: Я поражён скоростью этой машины

В Alpine на тестах работали молодой основной пилот Джек Дуэн и дебютант Пол Арон…

Джек Дуэн (7-й): «Это был длинный, но продуктивный день – я проехал более 750 км. Я рад снова сесть за руль, особенно после моего первого уик-энда Гран При. Я очень доволен нашей работой, мы опробовали шины Pirelli 2025 года и собрали много информации.

Сезон получился долгим для всех, я благодарен нашим сотрудникам за их усилия в этот заключительный день на трассе. Теперь я с нетерпением жду возможности проанализировать данные и перенести все эти выводы в следующий год».

Пол Арон (8-й): «Я провел очень хороший день, впервые сев за руль Формулы 1 – спасибо команде за эту возможность. Как любой гонщик, впервые севший за руль Формулы 1, я поражён скоростью этой машины. Я получил удовольствие от пилотирования A524.

К физической нагрузке нужно было привыкнуть, но в итоге всё прошло отлично. Даже проехав 121 круг, я хотел проехать больше. Мы полностью выполнили намеченную программу, инженеры остались довольны, темп был хорошим, так что в целом день прошел успешно.

Мне ещё многому предстоит научиться, я с нетерпением жду 2025 года, чтобы продолжить свое развитие в роли резервного пилота».

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