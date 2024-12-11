«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Икона бокса Леннокс Льюис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Ну, я не могу пойти против Усика. Александр неоднократно доказывал, что он непобедим, и он до сих пор остается непобежденным. На самом деле все сводится к тому, кто боксирует лучше. Кто умнее в ринге. Я не думаю, что Тайсон Фьюри был умным в первом бою. Я думаю, что он немного заигрывался и дал Усику легко набирать очки. Александр – сложный соперник. Он все время двигается, он всегда бьет, он в отличной форме. И его трудно победить», – сказал Леннокс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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