Боксер, который угрожал Усику, проведет бой с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе (слева)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести поединок против Мартина Баколе, который представляет ДР Конго.

Промоутер Бен Шалом сообщил, что переговоры между боксерами продвигаются успешно и стороны даже определились с местом проведения этого поединка:

«Они почти договорились. Скоро все узнаете. Мы отправляемся в Африку, бой состоится в ДР Конго», – прокомментировал Шалом.

Баколе неоднократно вызывал на бой лучших боксеров супертяжелого веса – призывал Джошуа приехать в Африку, угрожал Усику досрочной победой.

В последнем поединке Мартин нокаутировал перспективного американца Джареда Андерсона (TKO 5). Джошуа в поединке с соотечественником Даниелем Дюбуа уступил досрочно (KO 5).

sport.ua