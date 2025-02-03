Джеки Стюарт: Я и сам чуть не перешёл в Ferrari

Трехкратный чемпион Формулы 1 Джеки Стюарт был удивлён решением Льюиса Хэмилтона сменить команду – он и сам был близок к переходу в Ferrari, но в своё время не смог это сделать.

Джеки Стюарт: «Льюис стал ещё опытнее, чем в прошлом году, он очень хорошо знает свое дело. Ferrari – самый узнаваемый бренд в мире. Если вы спросите у воина племени Масаи в Африке, имя Ferrari и ему будет известно. Я был удивлен, когда Льюис принял решение о переходе, хотя сам едва не перешёл в Ferrari. Впрочем, тогда старик был крепким орешком и ничего не получилось.

Переход в Ferrari — это всегда яркое, волнительное и, как правило, успешное решение, так что я не стал бы сбрасывать Льюиса со счетов в борьбе за титул».

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