“Это соперник отправил меня в нокаут, но дисквалификацию получил я”. Напряженное противостояние Чили против Бельгии в Кубке Дэвиса завершилось скандалом

Скандальный инцидент произошел в матче первого круга квалификации Финала Кубка Дэвиса между сборными Бельгии и Чили.



Хозяева матчевой встречи сборная Бельгии лидировала 2-1, когда на корте сошлись первые номера своих команд Зизу Бергс (№61 ATP) и Кристиан Гарин (№132 АТР). При счете 6-3, 4-6, 5-5 Бергс сделал брейк и эмоционально отпраздновал выигранный гейм. Бельгиец пробежал к скамейке своей команды с победно поднятой рукой. В то же время Гарин переходил к своей скамейке. Поэтому таким образом теннисисты столкнулись у вышки судьи. Гарин упал на корт и стал держаться за голову, прикрывая лицо. Бергс поднял руки, извиняясь, пока другие члены команды Бельгии подбежали к чилийцу, беспокоясь о его состоянии.

Это привело к длительной паузе в игре, а команда Чили призвала судью дисквалифицировать Бергса за неспортивное поведение. Бельгиец получил предупреждение, и это решение еще больше разозлило чилийскую команду. Гарин отказался играть дальше, заявив судье: «Вы не знаете, как это – получить удар в лицо после двух с половиной часов игры в этом проклятом матче. Я не буду играть. У вас не хватает смелости дисквалифицировать его, но вы дисквалифицируете меня. Со мной никогда не случалось ничего подобного. У вас кишка тонка. Это он отправил меня в нокаут. Я потерял сознание».

Судья Карлос Рамос не согласился с требованиями Гарина и призвал его продолжить матч. В конце концов, из-за отказа чилиец получил предупреждение и в итоге – был дисквалифицирован.

На эмоциональной пресс-конференции Гарин, бывшая 17-я ракетка мира, повторил свое утверждение о том, что он потерял сознание от толчка, и обвинил судью в «неосмотрительности и нечувствительности», ведь он пытался заставить его продолжить игру.

«Я потерял сознание на три секунды, – сказал он. – Я потерял сознание и не понял ситуации. Меня заставили играть, когда я получил ушиб и у меня кружилась голова. Мы считаем то, что произошло, очень опрометчивым и бестактным. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Я наблюдаю за теннисом с самого рождения и никогда не видел ничего подобного. Мне плохо, и мне жаль, что судья заставил меня играть».

Капитан сборной Чили Николас Массу добавил: «Врач не является нейтральным. Он был больше сосредоточен на продолжении матча и шоу, а не на состоянии Кристиана. Так не должно быть. Мы хотим послать четкий сигнал ITF: это неуважение. Врач разговаривал с судьей всего 12 секунд, и он должен быть нейтральным. Мы поговорим с президентом федерации, чтобы посмотреть, что можно сделать. Возможно, нам придется подавать апелляцию. Мы не сделали ничего плохого, а нас исключили из соревнований».

Чили подала протест на этот результат, но Международная федерация тенниса (ITF) оставила в силе свое решение.

«Это была редкая, досадная и очень деликатная ситуация, и все вовлеченные стороны, включая независимого врача, провели надлежащую проверку на основе правил и процедур», – говорится в заявлении ITF. «Мы понимаем эмоции, связанные с этим необычным инцидентом, но окончательное решение было принято после рассмотрения всех фактов и уникальных обстоятельств вокруг него».



Врач сборной Чили Алехандро Оризола также настаивал на том, что Гарин был не в том состоянии, чтобы вернуться к игре после столкновения с соперником.

«Кристиан Гарин получил сильный удар в глазное яблоко, из-за чего упал и ударился головой. Это привело к отеку, ухудшению зрения, тошноте и сильной головной боли, хотя он не терял сознания. Кристиан Гарин был не в том состоянии, чтобы продолжать играть», – заявил Оризола.

Федерация тенниса Чили также пообещала разобраться в этом деле, поскольку «выразила свое глубокое удивление и неприятие событий» после того, как «наш игрок Кристиан Гарин подвергся нападению со стороны Зизу Бергса». В заявлении также сказано: «После удара бельгийского игрока Кристиан не получил должного внимания со стороны нейтрального врача, назначенного организацией. Несмотря на эту ситуацию, главный судья, господин Карлос Рамос из Португалии, подтвердил продолжение матча и призвал нашего игрока вернуться к игре. Однако, поскольку он не смог этого сделать из-за головокружения и воспаления в глазу, он был дисквалифицирован. В связи с этой несправедливостью мы объявляем, что инициируем все соответствующие действия для Международной федерации тенниса (ITF), чтобы добиться справедливости и защитить интересы наших спортсменов и чилийского тенниса».

btu.org.ua