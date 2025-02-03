Как баски в Севилье спасались. Бетис – Атлетик 2:2. Видео голов и обзор матча

До топ-3 уже не так близко

Getty Images/Global Images Ukraine

"Бетис" и "Атлетик" разошлись мировой ничьей в поединке 22-го тура чемпионата Испании.

По итогам первого тайма "огурцы" ушли со счетом 2:1 в свою пользу благодаря голам Иско и Ромена Перро, но во второй половине встречи баски восстановили паритет усилиями Ойана Сансета.

В турнирной таблице "Бетис" поднялся на 9-е место, "Атлетик" остался 4-м.

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Примера. 22-й тур

Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" – "Атлетик" 2:2

Голы: Иско, 15, Перро, 45+2 – Паредес, 33, Сансет, 69

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