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Футбол

Как баски в Севилье спасались. Бетис – Атлетик 2:2. Видео голов и обзор матча

До топ-3 уже не так близко

Как баски в Севилье спасались. Бетис - Атлетик 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Бетис" и "Атлетик" разошлись мировой ничьей в поединке 22-го тура чемпионата Испании.

    По итогам первого тайма "огурцы" ушли со счетом 2:1 в свою пользу благодаря голам Иско и Ромена Перро, но во второй половине встречи баски восстановили паритет усилиями Ойана Сансета.

    В турнирной таблице "Бетис" поднялся на 9-е место, "Атлетик" остался 4-м.

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    • Примера. 22-й тур

    Севилья. "Бенито Вильямарин"

    "Бетис" – "Атлетик" 2:2

    Голы: Иско, 15, Перро, 45+2 – Паредес, 33, Сансет, 69

    www.ua-football.com

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