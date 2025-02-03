Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ не собирается сбавлять обороты и проведет четыре поединка в 2025 году.

24 января японский «Монстр» без особых проблем нокаутировал южнокорейского оппонента Е Юн Кима – бой завершился в четвертом раунде. После этой встречи и непродолжительного отдыха, Иноуэ выйдет в ринг в апреле против мексиканца Алана Пикассо. Этот поединок состоится на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США).

В октябре японец вернется на родину, где третий раз за год выйдет на ринг. Соперник пока неизвестен. Самое интересное случится в декабре – Наоя Иноуэ впервые выступит на шоу Riyadh Season Турки Аль-Шейха, которое состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Оппонент известен – это представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев. Он владеет титулом временного чемпиона WBA, однако к концу года его планируют сделать полноценным чемпионом, поэтому болельщики увидят противостояние за звание абсолютного чемпиона мира.

Всемирная боксерская организация планировала организовать бой Иноуэ – Ахмадалиев намного раньше, но японец от такого варианта отказался. Именно поэтому пояс у японца до конца года отберут, а Муроджона сделают обладателем полноценного титула. В любом случае «Монстр» в конце года сможет вернуть свой титул.

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