Украинский боксер потерпел первое поражение на профессиональном уровне

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В ночь с 7 на 8 ноября в канадском Монреале состоялся бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.

На ринге встретились непобежденные боксеры – украинец Петр Иванов (18-0-2, 13 КО) и кубинец Ослейс Иглесиас (12-0, 11 КО).

Украинский боксер вышел в ринг впервые за последний год – в октябре 2023 года Иванов победил колумбийца Хуана Боаду (ТКО 4). К сожалению, возвращение получилось неудачным – Петр впервые потерпел поражение на профессиональном ринге.

28-летний украинец был отправлен в технический нокаут в 5-м раунде.

sport.ua