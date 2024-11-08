Ван Нистелрой о победе над ПАОКом: В перерыве мне пришлось много поработать над расстановкой игроков

Удалось добыть ему положительный результат

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Вчера "МЮ" одержал первую победу в Лиге Европы, переиграв дома "ПАОК" со счетом 2:0. На послематчевой пресс-конференции Руд ван Нистелрой подчеркнул, что в первом тайме игра выдалась для команды тяжелой, однако некоторые изменения после перерыва смогли принести команде положительный результат.

"Первый тайм был не очень хорошим, это понятно, очень дельное замечание. Я думаю, что мы почти ничего не создали, и "ПАОК" тоже, они не создали много, так что в этом смысле мы были в порядке. Но мы не пошли вперед. Я думаю, что наше владение мячом было недостаточно хорошим, мы сделали много тактических ошибок, наша форма была не лучшей, иногда мы были недостаточно низко и каждый раз в той форме, в которой мы хотели играть. Во втором тайме мы были намного лучше, мы продолжали находить Каземиро и [Мануэля] Угарте перед защитой, или Амада и Бруно [Фернандеша] на позициях 10-го номера, и поэтому мы начали играть лучше, создавать больше моментов и лучше контролировать игру, больше играть на их половине поля. И, как вы сказали, Амад сделал разницу, забив два хороших гола.

В перерыве я много работал над расстановкой игроков. В первом тайме мы слишком много оставляли позиции, поэтому у нас не шла игра, мы не могли найти наших 6-х номеров и отдать вперед игроков, которых мы хотели видеть на опасных позициях, таких как Бруно и Амад. Я думаю, что во втором тайме мы сделали очень хорошо, что остались на этих позициях, и тогда вы увидели некоторую текучесть и лучшую игру на мяче, и это привело к большему количеству моментов", – заявил Руд ван Нистелрой.

Добавим, что следующий матч "МЮ" проведет 10 ноября против "Лестера".

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