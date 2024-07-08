Шакур заставляет фанатов спать. Самый печальный чемпион на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Арутюнян и Шакур Стивенсон

В ночь на 7 июля в Ньюарке, США, в ринг вернулся чемпион WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО). Его оппонентом для поединка-возвращения стал Артем Арутюнян (12-2, 7 КО) из Германии.

Не решающий, но определяющий поединок для Шакура. Поединок, в котором он мог, но не должен был выступить плохо – ведь надо было показывать, что проблемы в предыдущем противостоянии были лишь условными.

Шакур взял титул в крайне неинтересном поединке. Бой с Арутюняном – попытка вернуть себе уважение

Шакур Стивенсон никогда не являлся главным боксером среди фанатов бокса. Его воспринимали, как качественного спортсмена. Возможно, сильнейшего боксера легкого веса в ближайшем будущем, что еще предстояло доказать. Но не как человека, за чьи поединки можно было бы отдать около ста долларов.

Однако его встреча против Эдвина Де Лос Сантоса все испортила еще больше. Стивенсон и его оппонент за весь поединок нанесли немного больше тридцати силовых ударов и больше двигались вокруг друг друга, чем реально боксировали.

Конечно, такой бокс не мог не разочаровать. Тем более, когда настолько завышены ожидания относительно спортсмена. О Шакуре говорят, как о следующем лидере pound-for-pound и боксере, которого практически невозможно победить. А здесь около одного силового на раунд – куда это годится?

Возвращение после таких поединков требует быть ярким. А для этого нужен соперник, который не бегал бы по рингу, а давал стилистически удобное противостояние. Артём Арутюнян выглядел именно таким.

Getty Images/Global Images Ukraine

Конечно, это не то, чего ожидали фанаты. Все хотели видеть поединок против Ломаченко – но тот недавно победил Джорджа Камбососа и не мог бы быстро выйти в ринг снова. А Стивенсон не собирался ждать – чтобы не было большого простоя и чтобы как можно быстрее получить последний бой в рамках контракта с Top Rank Promotions.

А еще ждали поединка против Джервонты Дэвиса. Но это быстро не делается. А иногда вообще не делается. Опять же, Дэвис только что победил человека, побеждавшего Артема Арутюняна. И надо было бы ждать, пока чемпион WBA в легком весе восстановится. И отдавать ему львиную долю гонорара.

Арутюнян бой за титул не заслужил. Это если говорить откровенно. Самое большое имя в его рейтинге – Фрэнк Мартин. Хороший бой, в котором Артем проиграл, а соперник еще и отправил его в нокдаун. Сразу после этого выходить на одного из лидеров дивизиона – удивительное решение.

Но неудивительное в стилистическом плане. Боксер, который идет вперед, не имеет бешеной защиты и иногда прекрасно открывается под атаку во время своих же атак, является клиентом Шакура Стивенсона. Поединок выглядел таким, в котором американец наконец-то может показать классный бой, а не бороться против соперника, который все, о чем думает – это о защите.

На этот раз все выглядело немного иначе. Но, к сожалению, только немного. Задачей Шакура было показать, что поединок против Де Лос Сантоса – лишь случай, а не правило. Бывает всякое. Стили не подходят, настроение было плохое, травма, голова болела. Но на этот раз все будет по-другому.

Однако, не удалось. Во-первых, из-за соперника. Обычно боксер атакующего плана

Артем Арутюнян в этот раз работал очень спокойно. Никакой попытки драться, навязывать свой бокс и давить соперника к канатам и в углы. Почему так? Непонятно. Это ведь однозначно проигрышная стратегия. С Шакуром мог бы боксировать Василий Ломаченко или Джервонта Дэвис. Каждый по-своему, но сам факт. Боксировать против Стивенсона, когда у тебя сильно более низкий уровень – плохая стратегия. Но сбрасывать все на соперника – глупая идея. Стивенсон тоже не хотел проявлять активность. Он дергал соперника, коротко контратаковал и уходил на комфортную для себя дистанцию ​​ждать лучших времен.

Мог бы Шакур отбоксировать лучше? Мы видели реальный уровень американца и можно точно сказать, что да. Против Херринга, против того же Оскара Вальдеса Стивенсон боксировал лучше. В первом случае это было прямо интересно. Во втором это выглядело, как урок бокса. Американцу постоянно не хватает энтузиазма и огня, но на это хотя бы интересно смотреть в плане тактики и стратегии. Но смотреть на то, как он минуту вытягивает соперника на себя, чтобы очень коротко контратаковать – спасибо, но можно дальше без нас?

Getty Images/Global Images Ukraine

Что теперь?

Шакур уходит из Top Rank. Он отказался от всех предложений компании. В том числе, и от гарантированных трех миллионов долларов, предлагавшихся ему за возобновление контракта.

Решение понятно. Стивенсон хочет больше денег, хочет более громкие поединки. Но соответствует ли уровень заинтересованности им его ожиданиям? Насколько качественно можно продать бои человека, большинство из которых идут в его городе, потому что на это неинтересно смотреть?

Весь расчет на имя соперников, возможно. Но тогда сам Шакур не будет диктовать условия. Придется подстраиваться под того же Джервонту Дэвиса или другого звездного соперника.

Огромный потенциал к заработку пока не реализован. Будет ли это сделано и получит ли Стивенсон то, за чем уходит от Боба Арума, покажет ближайший год.

sport.ua