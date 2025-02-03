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Футбол

Не оправдывает надежды. РБ Лейпциг отдал португальского форварда в аренду в Вердер

В поисках лучшей формы

Не оправдывает надежды. РБ Лейпциг отдал португальского форварда в аренду в Вердер

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий РБ "Лейпцига" и сборной Португалии Андре Силвы перешел на правах аренды в "Вердер".

    Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Опция выкупа 29-летнего футболиста не предусматривается.

    Силва выступает за РБ "Лейпциг" с 2021-го года, перейдя из "Айнтрахта". В прошлом сезоне португалец играл в аренде за "Реал Сосьедад".

    В нынешнем сезоне Андре отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 15 матчах во всех турнирах.

    www.ua-football.com

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