ФЬЮРИ: «Для Усика это просто месть. Он убегает, снова сдался»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Я ждал такого боя, потому что для Усика это была месть за то, что произошло в первом бою. Тот удар ниже пояса – вы поймете, когда почувствуете это. Слушайте, победил лучший боксер и все. Дюбуа не любит пропускать удары – после этого он сразу убегает. Такое снова произошло, он сдался», – сказал Фьюри.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua