Внутрисезонный турнир НБА: Милуоки и Оклахома-Сити вышли в полуфиналы

Их соперники определятся сегодня ночью

В ночь на 11 декабря состоялись два матча 1/4 финала внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Милуоки Бакс триумфовали над Орландо Мэджик — 114:109. Еще одним полуфиналистом стала Оклахома-Сити Тандер, которая победила Даллас Маверикс — 118:104.

Сегодня ночью пройдут еще два четвертьфинальных поединка: Нью-Йорк Никс сразится с Атлантой Хокс, а Хьюстон — с Голден Стэйт Уорриорз. Полуфинальные встречи запланированы на 14 декабря, а финал — на 18 декабря.

НБА. Внутрисезонный турнир. 1/4 финала

Милуоки Бакс — Орландо Мэджик — 114:109 (25:33, 35:26, 20:13, 34:37)

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс — 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)

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