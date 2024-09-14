Не Шевченко. Усик сравнил свой стиль игры в футбол с легендарным нападающим

Известный украинский боксер в супертяжелом весе и футболист житомирского «Полесья» Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о своем стиле игры в футбол.
– Ты играешь в футбол в основном левой ногой?
– Да, я левоногий футболист.
– Какая твоя позиция на поле?
– Нападающий. Так было всегда.
– Какой твой стиль игры? Больше Шевченко, Ребров или Довбик, Селезнев?
– Златан Ибрагимович.
– Психологически тоже?
– Да. В голове тоже.
Ранее Александр Усик заявил о желании стать министром молодежи и спорта Украины.