Вассёр: Наша цель – дать тифози повод для радости

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр с оптимизмом ждёт домашний для Скудерии этап…

Фредерик Вассёр: «После гонки в Зандфорте мы едем в Монцу с хорошим настроением. Мы продемонстрировали, как собранные вместе ключевые факторы и идеальное исполнение способны привести к успеху в современной Формуле 1.

Монца уникальна во многих отношениях. Это единственная сверхскоростная трасса, оставшаяся в календаре, где в этом году нам предстоит освоиться на новом асфальте и с новыми поребриками.

Для Ferrari особенным этот этап сделает поддержка десятков тысяч тифози, которые будут болеть за нас на протяжении всего уик-энда – они ждут отличных результатов.

Я никогда не забуду свой первый Гран При Италии с Ferrari в прошлом году, крики восторга после субботнего поула Карлоса и радость собравших у подиума болельщиков.

Цель для меня, гонщиков и всех в Скудерии – команды на трассе и сотен людей в Маранелло – снова дать тифози повод для радости.

Мы серьёзно готовились к этому этапу и привезём несколько новинок для SF-24, которые должны позволить нам сделать шаг вперёд в плане производительности. Мы знаем, что можем рассчитывать на поддержку всех наших болельщиков, и вложим в этот этап всю душу и сердце».

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