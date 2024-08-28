Легендарный экс-коуч Тайсона назвал бойца, который станет звездой бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный американский тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал именитого Майка Тайсона, назвал современного бойца, который станет в будущем суперзвездой бокса. Атлас выделил Джарона Энниса.

«Следующая звезда бокса – это Джарон Эннис. Просто нужно то, что все делают, большой бой», – сказал Атлас.

Ранее обладатель титула IBF в полусреднем весе Джарон Эннис (32-0, 29 КО) получил распоряжение от Международной боксерской федерации на защиту титула в следующем поединке против украинского боксера Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО).

sport.ua