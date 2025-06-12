КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер Александра Усика Александр Красюк накануне боя-реванша с Даниелем Дюбуа вспомнил спорный удар в первом поединке.

«В 2023 году был односторонний бой. Дюбуа ударил ниже пояса, и у нас были эксперты, которые внимательно следили за боем, и мы насчитали 20 ударов ниже пояса в течение всего боя. Могло случиться что угодно. Скажем, рефери стоял под другим углом и не видел удара ниже пояса, что бы тогда произошло?

Позвольте сказать вам, жена Усика после этого кричала Александру: «Забей его до смерти», – вспомнил Красюк.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua