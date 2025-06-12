Три вопроса к специалисту по турбинам Ferrari

Перед началом уик-энда в Монреале руководитель отдела турбин Ferrari Фредрик Вестин говорил об особенностях предстоящего этапа и своей работе…

Вопрос: Каковы требования трассы в Монреале к силовой установке?

Фредрик Вестин: Трасса длиной 4361 метр включает скоростные прямые и крутые повороты, здесь важна эффективность на разгонах и торможениях. Девять из 14 поворотов – с углом 90 градусов и более, а финальная шикана известна тем, что застает врасплох гонщиков, которые слишком близко подъезжают к стене на выходе из 14 поворота.

Влияние мощности силовой установки и эффективности системы рекуперации на время прохождения круга близко к среднему показателю за сезон. Относительно длинные прямые позволяют рекуперировать достаточно энергии для гибридной системы. Похоже, в этом году будет прохладнее, что хорошо и для охлаждения силовой установки, и для работы компрессора.

Вопрос: Регламент ограничивает количество компонентов силовой установки, которые можно использовать за сезон. Как команды разрабатывают план их использования?

Фредрик Вестин: Важно, чтобы их хватило на весь сезон с минимальным риском выхода из строя во время гонок. Это требует максимально равномерного распределения пробега по сезону. Мы учитываем требования каждой трассы и реагируем на результаты проверок после гонки.

Второй приоритет — наличие запчастей, которые можно использовать без штрафов, например, обеспечить, чтобы третья силовая установка могла участвовать в ещё одной гонке после введения четвертой.

Запасные части могут понадобиться по многим причинам, не только из-за отказов, но и из-за небольших аварий или необычных сигналов в телеметрии, которые могут вынудить команду снять силовую установку для проверки. В таких ситуациях не хочется использовать пятую силовую установку с соответствующим штрафом на стартовой решетке.

Третьим приоритетом является переход на новые силовые установки на тех трассах, где мощность имеет наибольшее значение. Но в то же время мы не хотим использовать все силовые установки слишком рано в сезоне, чтобы оставить некоторые на случай возникновения проблем.

Вопрос: Расскажите о своём профессиональном пути в Ferrari…

Фредрик Вестин: Я начал работать в Ferrari летом 2012 года. Я защитил докторскую диссертацию по турбинам, а затем работал в Saab, KTH и GM над исследованиями и разработками в области турбонаддува для дорожных автомобилей. Когда Ferrari понадобился специалист для внедрения турбонаддува в 2014 году, мое резюме идеально подошло – так моя мечта стала реальностью. С тех пор я работаю в компании над турбинами для Формулы 1.

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