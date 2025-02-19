Лоик Серра: Мы на 99% переделали и доработали шасси

Сегодня на заводском испытательном треке во Фьорано Ferrari проводит первичную обкатку SF-25, своей новой машины, и гонщики команды могут проехать на них до 200 км, разрешённых регламентом.

Это 71-я гоночная машина Формулы 1, созданная силами итальянской команды, и четвёртая, построенная в рамках действующего технического регламента, в основе которого – использование граунд-эффекта. В пресс-релизе Ferrari подчёркивается, что машина «полностью новая, в ней использованы иные технические решения по сравнению с теми, на которые делалась ставка в прошлом».

Наиболее заметное внешнее изменение, инициированное Лоиком Серра, техническим директором, отвечающим за разработку шасси, связано с переходом на переднюю подвеску, в которой применяются тяги, а не толкатели, как было до этого.

Такое решение позволяет сделать воздушный поток, обтекающий машину, более «чистым», а также даёт больший простор для дальнейшей доработки аэродинамического обвеса. При этом подчёркивается, что машина во всех аспектах стала эволюцией прошлогодней SF-24, благодаря которой была заложена неплохая основа.

Технический регламент на силовые установки заморожен с 2022 года, поэтому в этой области новшеств нет. Однако мотористы Ferrari стараются оптимизировать стратегию использования силовых установок, чтобы на каждом этапе сезона максимально раскрывать их потенциал. В зимнее межсезонье ограничено и количество часов, отведённых на стендовые испытания двигателей, но в Маранелло делают всё возможное, чтобы повысить их всестороннюю надёжность, поскольку в этой области всегда есть к чему стремиться.

Лоик Серра, технический директор (шасси): «SF-25 – эволюция SF-24, которая задала прекрасную точку отсчёта и дальнейшее направление работы. При этом мы упорно трудились, на 99% переделав шасси и доработав его архитектуру, чтобы добиться максимальной эффективности.

Передняя подвеска, в основе которой тяги – наиболее очевидное из множества важных изменений. Мы ожидаем, что соперничество в этом сезоне будет отличаться очень острым характером, и счёт пойдёт на тысячные доли секунды.

Мы готовы сделать всё, что в наших силах, чтобы добиться прибавки в скорости, даже если разница будет совсем небольшой. Но уже это может позволить достичь важных результатов. Будем стремиться выступать на конкурентоспособном уровне начиная с самой первой гонки».

Энрико Гвалтьери, технический директор (силовая установка): «После многих недель упорного труда настал кульминационный момент, и у нас очень боевой настрой в преддверии нового сезона.

Силовая установка 2025 года дорабатывалась в контексте действующего регламента, а он заморожен с 2022-го, но мы, как всегда, полны решимости добиться максимально эффективной работы каждого из её компонентов. Мы постарались улучшить наши подходы к стратегии и ко всем процедурам, чтобы обеспечить надёжную работу всех компонентов силовой установки на всех этапах чемпионата.

Надёжность остаётся приоритетом, поэтому качество и стабильность – по-прежнему в центре нашего внимания, чтобы мы могли показывать самые высокие результаты на всех трассах.

По ходу сезона 2025 года нам предстоит преодолевать сложности уникального характера, но мы к этому готовы и уделяем максимальное внимание всем нюансам. Мы уверены, что SF-25 позволит команде достичь всех поставленных целей».

Источник