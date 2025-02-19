Три украинских боксера получили максимальный рейтинг по версии Boxrec

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук (справа)

Статистический портал Boxrec присвоил украинцу Сергею Богачуку (25–2, 24 КО) максимальный рейтинг, который теперь составляет пять звезд.

Представитель среднего веса (до 69,9 кг) стал третьим боксером, кто достиг этой отметки среди всех действующих профессиональных украинских боксеров.

Первые два места занимают обладатель титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко (18–3, 12 КО).

Кроме того некоторые боксеры из Украины имеют рейтинг четыре звезды и могут претендовать на максимальный показатель в будущем. Это Александр Гвоздик, Карен Чухаджян, Денис Беринчик и Арам Фаниян.

Рейтинг украинских боксеров вне зависимости от весовой категории (по версии BoxRec)

sport.ua