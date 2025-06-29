Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер недоволен тем, что пресса продолжает обсуждать вопрос возможного перехода Макса Ферстаппена в Mercedes. Он считает, что это отвлекает команду и гонщика…

Кристиан Хорнер: «Вокруг Макса слишком много разговоров, слишком много ненужного шума – его это раздражает. У нас с Максом контракт до 2028 года. Всё, что говорится по поводу его возможного перехода – это чистые спекуляции. Мы стараемся не уделять им слишком много внимания.

Я могу себе представить, что Джордж Расселл расстроен тем, что у него до сих пор нет контракта, но это касается только его и Mercedes. В ситуации с Максом мы четко понимаем, какова ситуация, и, очевидно, Макс тоже это понимает».

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