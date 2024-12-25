БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли в нокдауне

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о наследии украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте.

«Остановите это дерьмо, какой Усик величайший боксер всех времен? Вы шутите? Он не лучший в истории. То, что он победил двух лучших супертяжей своей эпохи, не делает его лучшим. Он очистил дивизион в крузервейте, ладно, но он провел только 23 боя, вы должны это остановить», – сказал Брэдли.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua