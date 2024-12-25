United Cup. Составы сборных, призовые, очки и даты турнира

Превью смешанного командного турнира в Австралии, который стартует на этой неделе



Перт/Сидней, Австралия • 27 декабря – 5 января • хард • $10,250,000

Действующие чемпионы: сборная Германии

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

• Смешанный командный турнир пройдёт в Австралии третий год подряд, в том числе второй подряд только в Перте и Сиднее.

• В United Cup примут участие 18 сборных, которые разделены на шесть групп (по три в каждом городе). В четвертьфинал по итогам групповых матчей пройдут шесть победителей групп и две сборные с наилучшими показателями, которые займут второе место в своих группах.

• Каждое противостояние между командами будет состоять из женского одиночного матча, мужского одиночного матча и парной встречи (микст).

• Общий призовой фонд соревнований составит $10,250,000 (по $5,125,000 на ATP и WTA соответственно). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.

• Очки будут начисляться теннисистам только за победу в зависимости от рейтинга их соперников. Очки предусмотрены только за матчи в одиночном разряде. Игроки, которые выиграют все пять одиночных матчей, могут заработать максимально 500 очков.



* рейтинг по состоянию на понедельник недели старта соревнований

** если матч не состоялся из-за отказа до выхода на корт, за победу будут начислены минимальные очки

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ И СОСТАВЫ КОМАНД:

Группа А

(1) США: Тэйлор Фритц, Деннис Кудла, Роберт Гэллоуэй | Коко Гауфф, Даниэль Коллинс, Дезире Кравчик.

(7) Канада: Феликс Оже-Альяссим, Лиам Драксль, Бенджами Сигуен | Лейла Фернандес, Стейси Фанг, Ариана Арсено.

(18) Хорватия: Борна Чорич, Лука Микрут, Иван Додиг | Донна Векич, Лучия Чирич Багарич, Петра Марчинко.

Группа C

(3) Греция: Стефанос Циципас, Стефанос Сакелларидис, Петрос Циципас | Мария Саккари, Деспина Папамихаил, Валентини Грамматикопулу.

(9) Казахстан: Александр Шевченко, Дмитрий Попко, Александр Недовесов | Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева.

(14) Испания: Пабло Карреньо Буста, Карлос Табернер, Серхио Мартос Горнес | Джессика Боусас Манейро, Марина Бассольс Рибера, Ивонн Кавалье Реймерс.

Группа E

(5) Китай: Чжан Чжичжэнь, Бай Янь, Сунь Фацзин | Гао Синьюй, Чжан Шуай.

(11) Германия: Александр Зверев, Даниэль Мазур, Тим Пюц | Лаура Зигемунд, Лена Пападакис, Вивиан Хайзен.

(13) Бразилия: Тьягу Монтейру, Густаву Эйде, Рафаэль Матос | Беатрис Аддад Мая, Каролина Алвес, Луиза Стефани.

Группа B

(2) Польша: Хуберт Хуркач, Камил Майхжак, Ян Зелиньски | Ига Швёнтек, Майя Хвалиньска, Алиция Росольска.

(8) Чехия: Томаш Махач, Марек Генгел, Патрик Рикл | Каролина Мухова, Габриэла Кнутсон, Вендула Валдманнова.

(15) Норвегия: Каспер Рууд, Виктор Дурасович | Мален Хельго, Ульрикке Эйкери.

Группа D

(4) Италия: Флавио Коболли, Маттео Джиганте, Андреа Вавассори | Жасмин Паолини, Сара Эррани, Анджелика Морателли.

(10) Франция: Уго Умбер, Корентен Муте, Эдуар Роже Васслен | Клоэ Паке, Леолия Жанжан, Аликсан Лешемья.

(16) Швейцария: Доминик Штрикер, Реми Бертола, Якуб Пауль | Белинда Бенчич, Селин Неф, Конни Перрен.

Группа F

(6) Великобритания: Билли Гаррис, Ян Чоински, Чарльз Брум | Кэти Бултер, Юрико Миядзаки, Оливия Николлс.

(12) Австралия: Алекс де Минор, Омар Джасика, Мэттью Эбден | Оливия Гадецки, Дестани Аява, Эллен Перес.

(17) Аргентина: Томас Мартин Этчеверри, Тьяго Агустин Тиранте, Гидо Андреоцци | Надя Подороска, Мария Лурдес Карле.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

27 декабря: Казахстан – Испания, Китай – Бразилия (Перт)

28 декабря: Франция – Швейцария, Австралия – Аргентина (Сидней) | Канада – Хорватия, Греция – Казахстан (Перт)

29 декабря: Чехия – Норвегия, Швейцария – Австралия (Сидней) | Германия – Бразилия, США – Канада (Перт)

30 декабря: Великобритания – Аргентина, Польша – Норвегия (Сидней) | Греция – Казахстан, Китай – Германия (Перт)

31 декабря: Италия – Франция (Сидней) | США – Хорватия (Перт)

1 января: Польша – Чехия, Великобритания – Австралия (Сидней) | четвертьфинал 1 и четвертьфинал 2 (Перт)

2 января: четвертьфинал 3 (Сидней)

3 января: четвертьфинал 4 (Сидней)

4 января: полуфиналы (Сидней)

5 января: финал (Сидней)

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