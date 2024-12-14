В суботу, 14 декабря, состоится вечер бокса промоутерской компании Top Boxing Generation, главным событием которого станет поединок за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Андреем Боришпольцем (10–2, 4 КО) и Янисом Куриленко (12–1, 8 КО).
Во втором по значимости поединке чемпион Европы 2024 года среди боксеров-любителей до 23 лет Даниил Лозан (11–0, 7 КО) встретится с аргентинцем Ронаном Санчесом (6–2–1, 3 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кроме того, в Киеве состоится профессиональный дебют Юрия Захареева, ставшего в 2021 году самым молодым украинским чемпионом мира среди любителей. Его ждет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джоелом Хулио (39–20, 33 КО).
Вечер бокса начнется в 15:15 по киевскому времени. Киевстар ТБ проведет прямую трансляцию шоу Top Boxing Generation.
Боришполец – Куриленко, дебют Захареева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ