Top Boxing Generation

В суботу, 14 декабря, состоится вечер бокса промоутерской компании Top Boxing Generation, главным событием которого станет поединок за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Андреем Боришпольцем (10–2, 4 КО) и Янисом Куриленко (12–1, 8 КО).

Во втором по значимости поединке чемпион Европы 2024 года среди боксеров-любителей до 23 лет Даниил Лозан (11–0, 7 КО) встретится с аргентинцем Ронаном Санчесом (6–2–1, 3 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кроме того, в Киеве состоится профессиональный дебют Юрия Захареева, ставшего в 2021 году самым молодым украинским чемпионом мира среди любителей. Его ждет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джоелом Хулио (39–20, 33 КО).

Вечер бокса начнется в 15:15 по киевскому времени. Киевстар ТБ проведет прямую трансляцию шоу Top Boxing Generation.

Андрей Боришполец (10–2, 4 КО) –Янис Куриленко (12-1, 8 КО)

Даниил Лозан (11–0, 7 КО) – Ронан Санчес (6–2–1, 3 КО)

Юрий Захареев (дебют) – Джоэл Хулио (39–20, 33 КО)

Назри Рагимов (14–4, 8 КО) – Мигель Антон (20–18–1, 8 КО)

Александр Шитый (8–2–2, 3 КО) – Тарас Головащенко (6–14–1, 3 КО)

Андрей Скакун (9-1-1, 6 КО) –Давид Колов (0-3)

Александр Пилипчук (7–1, 6 КО) – Алексей Тимченко (3–4–1, 2 КО)

Юрий Стрелковый (2–0, 0 КО) – Кристиан Буздуган (1–0, 0 КО)

Игорь Цымбалюк (2–2, 2 КО) – Майкл Игвегбе (0–1)

Боришполец – Куриленко, дебют Захареева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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