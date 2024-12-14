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Футбол

Известно, за что оштрафовали мюнхенский клуб

На 20 тысяч евро

Известно, за что оштрафовали мюнхенский клуб

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

    • "Баварию" оштрафовали на 20 тысяч евро за опоздание на матч против "Бохума". Об этом сообщает Bild.

    По имеющейся информации, Немецкий футбольный союз наказал команду Винсента Компани за опоздание на игру 8-го тура Бундеслиги. Отмечается, что мюнхенцы опоздали на игру из-за проверки экипировки. В результате матч начался на 2 минуты позже, чем имел.

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    Руководство "Баварии" не согласилось с решением Немецкого футбольного союза и подало апелляцию на это решение, однако она была отклонена.

    Напомним, матч "Бавария" – "Бохум" завершился победой мюнхенцев со счетом 5:0.

    www.ua-football.com

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