Самый молодой MVP сезона в истории НБА Деррик Роуз объявил о завершении карьеры

Последним клубом в карьере 35-летнего баскетболиста стал Мемфис

Легендарный американский баскетболист Деррик Роуз объявил о завершении игровой карьеры.

Выступая на позиции разыгрывающего и атакующего защитника Роуз отыграл в НБА на протяжении 16 лет.

Главным клубом в карьере Деррика был Чикаго, за который он играл с 2008 по 2016 год. По итогам сезона 2010/2011, в возрасте 22 лет Роуз был признан MVP, став самым молодым игроком в истории НБА, который удостоился подобной награды. Также в период с 2010 по 2012 игрок трижды принимал участие в Матче всех звезд НБА.

После Чикаго Деррик Роуз выступал за Нью-Йорк, Кливленд, Миннесоту, Детройт, а последним клубом в карьере 35-летнего игрока стал Мемфис, за который он провел весь прошлый сезон.

Выступая в составе сборной США, Деррик Роуз дважды становился чемпионом мира (в 2010-м и 2014-м годах).

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