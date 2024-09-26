Джордан считает, что Бриаторе вернёт Alpine на подиум

Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан считает, что в ближайшие несколько лет команда Alpine войдёт в число лидеров. Залогом успеха, по мнению Джордана, станет возвращение в Энстоун Флавио Бриаторе.

Эдди Джордан: «Флавио был особенным человеком в моё время в Формуле 1. За некоторые вещи я его просто ненавидел, а за другие любил. Но знаете, он делает то, что говорит, и он дал мне слово: «Я обещаю тебе, Эдди, что в 2026-м или в 2027-м Alpine будет на подиуме».

Я не собираюсь спорить с Флавио, поскольку я с ним согласен. У него есть волшебная палочка, по мановению которой всё происходит. Флавио хочет построить лучшую машину, что естественным образом привлечёт в команду лучшего гонщика. Такова его философия.

Другие команды идут иным путём. Они сначала приглашают лучшего гонщика, а потом смотрят, что можно сделать. Так поступили в Ferrari, пригласив Льюиса Хэмилтона».

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