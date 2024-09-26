Бывший соперник Усика удивил прогнозом на реванш Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Британский боксер Дерек Чисора поделился ожиданиями от возможного реванша между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO):

«Я верю, что Энтони Джошуа победит в матче-реванше. Он должен изменить свой путь. Он выиграет в матче-реванше. Он вернется, посмотрит на этот бой и определит, что он сделал неправильно, что ему надо исправить, и он это исправит. Вот и все. Это просто одна из таких вещей».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua