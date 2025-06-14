Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл считает, что Ferrari ни в коем случае нельзя увольнять Фредерика Вассёра, как этого требует скорая на расправу итальянская пресса.

Мартин Брандл: «Было бы безумием менять Вассёра. Разве проблема в нём? Проблема в недостаточно быстрой машине, и сейчас вся команда работает над её решением.

Если вы замените Фреда, этого единства не станет, все вновь будут работать обособленно, ожидая действий нового босса. Это последнее, что сейчас нужно Ferrari. У Фредерика большой опыт, я уверен – он справится с прессингом.

Знаете, год назад я брал у него интервью в Монреале, когда все отмечали ту потрясающую работу, которую он проделал, перевернув ситуацию в Ferrari, ведь они только что выиграли в Монако. После этого всё пошло не так хорошо, но Ferrari – это не клуб Премьер-лиги, где вы просто меняете менеджеров, пока не найдете своего. Так делать нельзя, и это было бы безумием».

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