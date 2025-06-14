Ческа-Липа (М25). Орлов завоевал свой 20-й титул на турнирах ITF в парном разряде

Украинский теннисист Владислав Орлов стал чемпионом парного турнира ITF M25 в Чехии



В финале соревнований в Ческой-Липе украинец и его напарник Филиппо Романо из Италии, получившие первый номер посева, обыграли чешскую пару Ян Кумстат/Давид Поляк – 7:6(4), 6:1. Орлов и Романо выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки, проиграли один гейм на своей подаче и сделали три брейка. Финальный поединок продолжался чуть менее 1,5 часов.

Путь к титулу:

R1: Петр Брунцлик/Денис Петак (Чехия) 6:4, 7:5

QF: Онджей Хорак/Степан Печак (Чехия) 7:5, 7:5

SF: Доминик Речек/Даниэль Синяков (Чехия, WC) 7:6(4), 6:2

FR: Ян Кумстат/Давид Поляк (Чехия) 7:6(4), 6:1

30-летний Владислав Орлов 44-й раз в карьере дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевал свой 20-й титул. В этом году Владислав третий раз сыграл в финале и второй раз стал чемпионом (в начале июня победил на турнире ITF М15 в Ташкенте).

За победу в Ческой-Липе Владислав Орлов заработал 891 доллар призовых и 25 очков в парный рейтинг АТР.



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