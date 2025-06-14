Лидера Рейнджерс обменяли в другой клуб после 14 сезонов в НХЛ

НХЛ. Крис Крайдер

Один из самых стабильных бомбардиров НХЛ за свою 14-летнюю карьеру в «Рейнджерс» нападающий Крис Крайдер (забивал 20 и более шайб в 10 из последних 11 сезонов) продолжит карьеру в «Анахайме». Лидера ньюйоркцев обменяли на перспективного форварда Кэри Терренса и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. В рамках сделки «Нью-Йорк Рейнджерс» также отправил выбор в четвертом раунде драфта-2025 года в «Анахайм».

Форвард Крис Крайдер вступает в сезон-2025/2026 годов на шестом году семилетнего контракта стоимостью 45,5 млн долларов, подписанного в 2020 году. Среднегодовая стоимость сделки составляет 6,5 млн долларов и теперь зарплата игрока будет на плечах «Анахайма».

«Крис Крайдер – это тот тип игрока, которого мы хотели добавить в это межсезонье, – сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик. – У него есть габариты, скорость, и он – игрок, который улучшает свою игру в ключевые моменты. Крис также усилит обе наши спецбригады, что нам действительно было нужно».

В уходящем сезоне у 34-летнего Крайдера было 30 очков (22+8) в 68 играх за «рейнджеров». Всего в активе хоккеиста 582 очка (326+256) в 883 играх регулярного сезона НХЛ.

«Мы хотим поблагодарить Криса Крайдера за весь его вклад в организацию «Рейнджерс» на протяжении его блестящей карьеры, – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри. – Крис был неотъемлемой частью некоторых из самых знаковых моментов в истории «Рейнджерс», включая установление нескольких рекордов франшизы и помощь команде в выходе в финал Кубка Стэнли 2014 года. Он всегда будет «рейнджером», и мы желаем ему и его семье всего наилучшего».

Добавим, что Крайдер является абсолютным лидером «Рейнджерс» за всю историю по количеству сыгранных матчей (123) и голов (48) в плей-офф, а также занимает третье место по очкам (76) в Кубке Стэнли.

sport.ua