Киев-Баскет во втором овертайме обыграл Черкасских Мавп в первом матче бронзовой серии Суперлиги FAVBET

В драматичном поединке команды набрали на двоих 200 очков

Киев-Баскет в драматичном поединке обыграл Черкасских Мавп в первом матче бронзовой серии Суперлиги FAVBET-2023/24 — 101:99. Победитель определился по итогам двух овертаймов.

Подопечные Дмитрия Забирченко ярко начали поединок, выиграв первую четверть с перевесом в +16 очков. Киевляне довели преимущество до 20 пунктов, однако Мавпы принялись сокращать разрыв. Черкасская команда отыгралась и после трех четвертей уже вела в счете.

Мавпы удерживали перевес +3 очка на последних секундах основного времени, однако допустили фол на три штрафных броска, которые реализовал Лев Кошеватский. В первом овертайме команды вновь не смогли определить победителя. Лишь по итогам второй пятиминутки киевляне вырвали победу благодаря точному броску Вадима Заплотинского за несколько секунд до сирены.

Заплотинский стал MVP встречи, набрав 15 очков и совершив 21 подбор, рейтинг эффективности форварда составил 35 баллов. 30 очков набрал Кошевацкий (РЭ 33). Защитник Мавп Эрик Бун Джуниор не добрал один подбор до трипл-дабла: 25 очков + 12 передач + 9 подборов.

Киевляне повели в серии за бронзовые награды. Второй поединок состоится в Черкассах 23 апреля.

Суперлига FAVBET. Плей-офф. Серия за третье место. Первый матч

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы — 101:99 (30:14, 16:27, 13:22, 21:17, 21:19)

Киев-Баскет: Кошеватский (30 + 6 передач + 4 перехвата), Байнум (27), Заплотинский (15 + 21 подбор), Буренко (7 + 12 передач), Зайцев (5), Скира (13), Кисильчук (4)

Черкасские Мавпы: Агафонов (26+5 передач), Бун (25+9 подборов + 12 передач), Тищенко (14+7 подборов), Марченко (9+6 подборов), Новиков (4), Далкорт (11), Кузнецов (7+6 подборов), Руслов (3)

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