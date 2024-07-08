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Футбол

Начо: Внутренне я понимал, что это мой последний год в Реале

Кантерано объяснил свои мотивы

Начо: Внутренне я понимал, что это мой последний год в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник сборной Испании и "Аль-Кадисии" Начо Фернандес прокомментировал решение уйти из мадридского "Реала" по окончании сезона 2023-24.

    "Внутренне я понимал, что это мой последний год в "Реале". Хоть и были сомнения, я знал, что пришло время покинуть свой клуб. Возможно, сомнения в прошлом сезоне заставили меня осознать, что надо сделать шаг вперед.

    Очень сложно побеждать в "Реале", быть важным игроком, еще труднее быть капитаном. Сначала Лига, затем – Лига Чемпионов. Не могло всё оказаться лучше. Я невероятно город и рад всему", – приводит слова Начо Marca.

    Начо – воспитанник "Реала". Дебют испанца в основной команде "сливочных" состоялся в 2011 году.

    www.ua-football.com

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