Начо: Внутренне я понимал, что это мой последний год в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Испании и "Аль-Кадисии" Начо Фернандес прокомментировал решение уйти из мадридского "Реала" по окончании сезона 2023-24.

"Внутренне я понимал, что это мой последний год в "Реале". Хоть и были сомнения, я знал, что пришло время покинуть свой клуб. Возможно, сомнения в прошлом сезоне заставили меня осознать, что надо сделать шаг вперед.

Очень сложно побеждать в "Реале", быть важным игроком, еще труднее быть капитаном. Сначала Лига, затем – Лига Чемпионов. Не могло всё оказаться лучше. Я невероятно город и рад всему", – приводит слова Начо Marca.