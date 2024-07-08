Начо: Внутренне я понимал, что это мой последний год в Реале

Кантерано объяснил свои мотивы
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Защитник сборной Испании и "Аль-Кадисии" Начо Фернандес прокомментировал решение уйти из мадридского "Реала" по окончании сезона 2023-24.
"Внутренне я понимал, что это мой последний год в "Реале". Хоть и были сомнения, я знал, что пришло время покинуть свой клуб. Возможно, сомнения в прошлом сезоне заставили меня осознать, что надо сделать шаг вперед.
Очень сложно побеждать в "Реале", быть важным игроком, еще труднее быть капитаном. Сначала Лига, затем – Лига Чемпионов. Не могло всё оказаться лучше. Я невероятно город и рад всему", – приводит слова Начо Marca.
Начо – воспитанник "Реала". Дебют испанца в основной команде "сливочных" состоялся в 2011 году.