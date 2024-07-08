Уимблдон. Киченок и Остапенко во второй раз вышли в четвертьфинал

Украинско-латвийская пара одержала вторую победу на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Третий круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 9) – Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) 3:6, 6:2, 6:3

Киченок и Остапенко продлевают свою беспроигрышную серию после титула на турнире WTA 500 в Истборне перед стартом на Уимблдоне.

Для теннисисток это будет второй совместный четвертьфинал на британском “мэйджоре”. Напомним, что два года назад они смогли дойти до полуфинала, в котором уступили будущим чемпионкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.

Следующие соперницы Киченок и Остапенко определятся в матче Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4) – Лейла Фернандес/Эна Сибахара (Канада/Япония).

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