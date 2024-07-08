ВИДЕО. Бывшего спарринг-партнера Фьюри нокаутировали за 30 секунд

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Фишер и Ален Бабич

6 июля в Лондоне состоялся вечер бокса от компании Matchroom boxing, главным событием которого стал бой в супертяжелом весе между британцем Джонни Фишером (12-0, 11 КО) и хорватом Аленом Бабичем (12-2, 11 КО).

Бой продлился всего полминуты. Уже с первых секунд Фишер начал точно попадать в цель, Бабич после одного из пропущенных застоялся на месте и получил в лицо несколько тяжелых ударов. Ален с трудом сумел подняться на ноги, но судья не позволил ему продолжать поединок.

Для Джонни Фишера это была 11-я досрочная победа в 12 поединках.

Отметим, что Бабич ранее считался перспективным супертяжем, имея рекорд (11-0, 10 KO), но проиграл 2 из 3 последних боев. Ален также был спарринг-партнером Тайсона Фьюри.

sport.ua