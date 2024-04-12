Жена Ньюи хочет, чтобы он перешёл из Red Bull в Ferrari?

После нескольких недель скандальных новостей о «деле Хорнера» ситуация в Red Bull вроде бы постепенно начала приходить в норму, в частности, об этом говорит и Берни Экклстоун, экс-глава менеджмента Формулы 1. А он и в свои 93 года по-прежнему в курсе едва ли не всего, что происходит в паддоке и за его пределами.

Однако немецкое издание Auto Bild пишет о несколько необычном факторе, который может повлиять на дальнейшее развитие событий. Этот фактор – Аманда Ньюи, южноафриканская супруга Эдриана Ньюи, знаменитого конструктора гоночных машин, возглавляющего технический департамент Red Bull Racing.

Якобы она жутко зла на Кристиана Хорнера, причём не просто из женской солидарности, ведь скандал начался из-за того, что одна из сотрудниц Red Bull Racing обвинила руководителя команды в «неподобающем поведении» – или не только поэтому.

У неё есть свои причины: как-то раз в прошлом году Хорнер отказал ей, когда она просила выдать пропуск в паддок, а несколько позже в её присутствии заявил Ньюи, что Red Bull Racing побеждает не только благодаря его вкладу в разработку машин. Если так и было, то вполне объяснимо, почему отношения между Хорнером и семьёй Ньюи расстроились.

Впрочем, в недавнем интервью Эдриан Ньюи дал понять, что работа в Red Bull по-прежнему доставляет ему удовольствие: «Думаю, пока это продолжается, и в команде меня любят, я останусь, а там будет видно». Но при этом подчеркнул, что у него нет привычки строить планы на отдалённую перспективу.

Но вот что интересно: по информации Auto Bild, в Red Bull недавно продлили контракт с Пьером Ваше, техническим директором команды, следовательно, французский специалист отказался от мысли перейти в другую команду, хотя в его услугах заинтересованы и в Mercedes, и в Ferrari. Косвенно это может свидетельствовать о том, что в Милтон-Кинсе делают ставку именно на него.

Кстати, о Ferrari: в прошлом году часто цитировали слова Ньюи, в которых сквозили нотки сожаления, что ему никогда не доводилось сотрудничать со Скудерией.

«Эдриан, теперь у тебя есть шанс избавиться от подобных сожалений», – прокомментировала Аманда Ньюи в социальных сетях.

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