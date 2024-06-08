Окон: Трасса стала лучше благодаря новому асфальту

В пятничных тренировках Гран При Канады команда Alpine работала с тремя гонщиками – в первой сессии на трассу выезжал Джек Дуэн, а во второй Эстебан Окон вернулся за руль. Пьер Гасли провёл обе тренировки и надеется, что переменчивая погода сохранится в оставшиеся дни уик-энда.

Эстебан Окон (11-й): «Хороший день, хотя в первой тренировке Джек не смог как следует поработать из-за плохой погоды.

Днём я смог поработать, как на сухой, так и мокрой трассе, что было невозможно в первой сессии, и собрать полезную информацию. Трасса стала гораздо лучше благодаря новому асфальту. Пилотировать приятнее – организаторы этапа молодцы. Надеюсь, в субботу мы в полной мере сможем протестировать новое покрытие трассы, и надеюсь, что мы покажем хороший результат в квалификации».

Пьер Гасли (19-й): «В целом, машина хорошо управлялась, хотя из-за погоды и сильного дождя не удалось как следует поработать, но все в равных условиях. У команд осталось много вопросов, особенно о новом асфальте. Посмотрим, что нас ждёт в оставшихся сессиях уик-энда.

Конечно, было бы здорово выступить так же, как в Монако, но мы не должны забывать, что в Монако уникальная трасса, и мы знаем, на каких позициях находимся, учитывая текущие возможности машины.

Надеюсь, в оставшиеся дни погода останется переменчивой, что откроет для нас дополнительные возможности. Мы продолжим много работать, чтобы воспользоваться шансом, если он появится».

Джек Дуэн (19-й в первой сессии): «Для меня первая тренировка получилась не самой захватывающей, ведь из-за погоды я проехал всего несколько кругов. Прогноз на оставшиеся дни уик-энда выглядит неопределённым, поэтому было важно поберечь шины и отложить несколько комплектов на случай, если вновь пойдёт дождь.

Я проехал установочный круг на дождевых шинах и убедился, что машина работает так, как и должна. В конце сессии трасса стала подсыхать, и я проехал круг выезда из боксов на шинах Soft и отработал старт.

Несмотря ни на что, удалось собрать полезную информацию. В конце концов, погода находится вне нашего контроля, но мы сделали максимум в таких условиях».

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