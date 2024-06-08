Необычный вечер Овечкина: ни разу не попал в ворота, а «Вашингтон» не собрал аншлаг

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с партнерами по команде после матча. Фото Reuters

Евгений Кузнецов (№92) у ворот своей команды. Фото Reuters

Александр Овечкин у ворот шведского голкипера гостей Якоба Маркстрема. Фото Reuters

Евгений Кузнецов против капитана гостей Микаэля Баклунда. Фото Reuters

Александр Овечкин у ворот «Калгари». Фото Reuters

В атаке Евгений Кузнецов. Фото Reuters

Александр Овечкин и Эндрю Манджипани. Фото Reuters

Евгений Кузнецов и Диллон Дюбе. Фото Reuters

Евгений Кузнецов реализовал решающий буллит в матче. Фото Reuters

Вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер отразил буллит и «покачал» ребенка. Фото Reuters

Александр Овечкин одержал 300-ю победу с командой в матче регулярного чемпионата НХЛ, когда соперник вел по ходу игры. Фото Reuters

Впервые с марта 2009 года матч «Вашингтона» не собрал аншлаг на домашней арене. Фото Reuters 1/12

Александр Овечкин не очень удачно стартовал в новом сезоне НХЛ. После сухого поражения от «Питтсбурга» на своем льду (0:4) капитан «Вашингтона» против «Калгари» (3:2 Б) впервые с ноября 2021 года и в 18-й раз за 1349 игр в регулярках ни разу не попал в створ.

Кроме того «Кэпиталз» после серии из 588 матчей с марта 2009 года (с учетом плей-офф и 9 игр с коронавирусными ограничениями) не собрали аншлаг. На игру с «Флеймз» пришли 16 489 зрителей (при вместимости Capital One Arena —18 506).

Впрочем, неудачная игра не помешала Овечкину стать единственным действующим игроком, совершившим 300 камбэков в регулярке: вашингтонцы уступали 0:2, но победили. Рекордсменом лиги по победам после возвращений среди всех хоккеистов является Патрик Марло — 352 победы.

Волевую победу «Вашингтону» принес Евгений Кузнецов. В отличие от Овечкина, Кузнецов реализовал буллит в серии — и он стал победным.

Источник