Ролан Гаррос. Алькарас за четыре часа победил Синнера отыгравшись с 1-2 по сетам в полуфинальном поединке

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые сыграет в финале Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 2) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Карлос Алькарас второй раз в этом году победил Янника Синнера и увеличил свое преимущество в очном противостоянии: 6-4.

Испанский теннисист пятый раз в карьере выиграл матч, в котором уступал 1-2 по сетам и сделал это впервые с четвертьфинала US Open-2022, когда победил именно Янника Синнера, отыграв матчбол. Алькарас 11-й раз провел полный пятисетовый матч и одержал 10-ю победу (единственное поражение — от Маттео Берреттини на Australian Open-2022). У Синнера это был 14-й пятисетовый матч, в котором он потерпел 8-е поражение (5-й раз проиграл матч, в котором вел 2-1 по сетам).

Карлос Алькарас пятый раз сыграл в полуфинале турнира Grand Slam (второй раз на Ролан Гаррос) и третий раз прошел в финал (впервые в Париже). Испанец будет бороться за свой третий титул на «мэйджорах» — в 2022 году он выиграл US Open, а прошлом сезоне стал чемпионом Уимблдона.

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в сезоне проиграл на турнире Grand Slam — в январе он выиграл свой дебютный «мэйджор» став чемпионом Australian Open.

Соперник Карлоса Алькараса по финальному матчу определится в противостоянии Александра Зверева и Каспера Рууда.

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