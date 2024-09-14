Davis Cup Finals. Сборная Аргентины обыграла Финляндию и стала ещё одним четвертьфиналистом

Результаты пятого игрового дня в групповом этапе командного турнира

Finals • групповой этап

10-15 сентября • хард (зал)

ГРУППА A (Болонья, Италия)

БЕЛЬГИЯ 1-2 БРАЗИЛИЯ

Рафаэль Колиньон – Жуан Фонсека 3:6, 7:6(2), 3:6

Зизу Бенгс – Тьягу Монтейру 6:4, 6:7(5), 5:7

Сандер Жилле/Йоран Флиген – Рафаэль Матос/Фелипе Мелижени Алвес 6:3, 3:6, 6:4

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

ЧЕХИЯ 1-2 ФРАНЦИЯ

Якуб Меншик – Артур Риндеркнех 2:6, 6:3, 7:5

Иржи Легечка – Артур Фис 7:6(5) 5:7, 4:6

Якуб Меншик/Адам Павласек – Пьер-Юг Эрбер/Артур Риндеркнех 6:7(4), 5:7

ГРУППА C (Чжухай, Китай)

ГЕРМАНИЯ 1-2 США

Генри Сквайр – Райли Опелка 7:6(4), 6:7(9), 3:6

Максимилиан Мартерер – Брэндон Накашима 4:6, 2:6

Кевин Кравиц/Тим Пюц – Остин Краичек/Раджив Рам 6:1, 7:6(4)

ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)

ФИНЛЯНДИЯ 0-3 АРГЕНТИНА

Ээро Васа – Томас Мартин Этчеверри 6:7(5), 3:6

Отто Виртанен – Франсиско Серундоло 7:6(4), 1:6, 0:6

Харри Хелиёваара/Патрик Кауковалта – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени 7:6(3), 4:6, 3:6

– оба четвертьфиналиста из группы А определятся в воскресенье по итогам матча Италия – Нидерланды;

– Австралия и Испания, которые уже гарантировали участие в 1/4 финала, в воскресенье определят лидера группы В;

– сборная США заняла первое место в группе С, а на второй позиции расположилась команда Германии;

– Аргентина вышла в четвертьфинал, а Канада и Великобритания определят ещё одного участника четвертьфинала.

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