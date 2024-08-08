Первая ракетка Румынии перенесла операцию и пропустит остаток сезона

Сорана Кырстя планирует своё возвращение в Тур в следующем году

Румынская теннисистка, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, сообщила, что перенесла операцию на стопе.

“Больше шести месяцев я боролась с сильной болью в моей стопе. Попробовав всё возможное без никакого результата или улучшений, мы с врачами пришли к решению, что необходима операция. Хорошая новость заключается в том, что всё прошло успешно, а плохая новость – я пропущу остаток сезона. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Увидимся в 2025 году”.

Напомним, что в прошлом месяце Кырстя объявила о паузе в карьере “из-за травмы”, чтобы начать процесс восстановления.

btu.org.ua